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Російський обстріл нафтобази WOG забруднив озеро в Києві – глава Мінекономіки

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Російський обстріл нафтобази WOG забруднив озеро в Києві – глава Мінекономіки
Фото: https://www.facebook.com/oleksii.sobolev

Чергова російська атака призвела до забруднення озера Кирилівське в Києві нафтопродуктами: за попередніми даними, вони потрапили до водойми через систему стічних вод після пошкодження внаслідок обстрілу ємностей нафтобази, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Станом на сьогодні орієнтовний об'єм забрудненого шару води – близько 1 700 м³. Потрапляння забруднення до Дніпра не зафіксовано", – написав він у Facebook у п'ятницю.

За словами міністра, на місці з перших годин працюють усі відповідні служби, розгорнуто 600 метрів сорбувальних бонових загороджень та 300 метрів бонових загороджень постійної плавучості, що дозволило локалізувати забруднення та не допустити його поширення на іншу частину озера.

"Провів переговори з компанією "WOG", яка забезпечить необхідні ємності та спеціальну техніку для відкачування нафтопродуктів", – зазначив Соболев.

Він додав, що фахівці проводять постійний моніторинг ситуації та лабораторні дослідження, відібрано проби води. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, інспекторів Держекоінспекції. Працюють скімери для збору нафтопродуктів із поверхні води. Уже зібрано 3 м³ забруднюючої речовини. Також заплановано перекриття колектора між озерами Кирилівське та Йорданське, щоб повністю унеможливити подальше поширення забруднення.

Роботи по ліквідації тривають спільними зусиллями ДСНС України, Державна екологічна інспекція України та WOG, наголосив міністр.

"Наше завдання – максимально швидко зібрати забруднюючу речовину, мінімізувати шкоду для водойми та не допустити поширення забруднення", – підсумував глава Мінекономіки.

 

#забруднення #озеро
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