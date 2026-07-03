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Зеленський обговорив з Олегом Ляшко найбільш вагомі запити армії та кроки держави для підвищення мотивації військових

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Зеленський обговорив з Олегом Ляшко найбільш вагомі запити армії та кроки держави для підвищення мотивації військових
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшко, під час якої обговорили найбільш вагомі запити армії та "політичні кроки держави", які "можуть додати мотивації військовим".

"Дуже щира розмова з Олегом Ляшком – із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства", – написав президент у Телеграм.

Як повідомлялось, надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрічався із Зеленським та обговорював співпрацю з Британією, після зустрічі в соцмережах почала розповсюджуватись непідтверджена інформація з посиланням на анонімні джерела про нібито можливий політичний союз Зеленського із Залужним на виборах, які нібито можуть відбутися вже восени поточного року.

 

#зустріч #президент
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