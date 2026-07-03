У Міноборони пояснили нову систему бойових виплат для військових, загальний ліміт встановлений у 460 тис. грн

У міністерстві оборони України розповіли про нову систему виплат додаткових грошових винагород для військовослужбовців, зазначивши, що нововведення чітко визначають хто саме має право на виплати, якими документами це підтверджується та в які строки.

"У Силах оборони оновлено механізм нарахування додаткових грошових винагород для військовослужбовців. Нововведення чітко визначають, хто саме має право на виплати, якими документами це підтверджується та в які строки", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Зазначається, що базове грошове забезпечення не змінюється.

"Посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та інші постійні складові грошового забезпечення залишаються без змін. До існуючої системи додаються нові виплати", – розповіли у Міноборони.

Головні нововведення стосуються щомісячних надбавок за характер і місце виконання завдань – від 10 000 до 170 000 грн: 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях, 50 000 грн – для пунктів управління, 30 000 грн – за бойові/спеціальні завдання, 10 000 грн – тилова надбавка для решти особового складу.

Зональні виплати становитимуть залежно від відстані до лінії зіткнення: 170 000 грн (до взводного опорного пункту, ТОТ, "нейтральна" смуга чи територія противника) і 70 000 грн (до ротного опорного пункту).

Штурмові добові складатимуть 40 000 грн за захоплення позицій, 20 000 грн за відновлення втрачених позицій.

Окремі бонуси поза лімітом: 100 000 грн за захопленого полоненого (на групу) і 15 000 грн за підтверджений результат ближнього бою з відеофіксацією.

Зазначається що, загальний ліміт саме бойових виплат (участь у боях + зональні + штурмові) – 460 000 грн на місяць; понад ним нараховуються окремо базове ГЗ, допомога за перший контракт і бонуси за результат.

Наголошується, що при праві на кілька виплат одночасно – платять одну, найбільшу.

Підтвердження базується на бойових наказах, журналах бойових дій, донесеннях і рапортах командирів; для штурмових виплат – розгляд органом військового управління протягом 3 днів, для знищення живої сили – верифікація через систему "Дельта" протягом 72 годин.