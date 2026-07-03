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Зеленський після Ставки: визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування балістики та антибалістичних систем

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Зеленський після Ставки: визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування балістики та антибалістичних систем
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Подальші кроки з реалізації української ракетної програми, зокрема з виробництва балістики та антибалістичної системи було визначено на засіданні Ставки за участі українських виробників зброї, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи. Сьогодні ми фактично провели ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування", – написав Зеленський у Телеграмі у п’ятницю.

За словами президента, окремо розглянули обсяги й терміни постачання тих засобів ППО, які потрібні фактично в щоденному режимі.

"Найближчими днями ключовий пріоритет у всій дипломатичній роботі, в усіх зустрічах і перемовинах – саме ППО для України", – наголосив Зеленський.

"Вдячний усім, хто допомагає! Пишаюся нашими виробниками захисту для України! Слава Україні", – додав він

#ставка #балістика #зеленський #антибалістика
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