Зеленський: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може перевищити російські спроможності

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку за участі українських виробників зброї – говорили про те, що потрібно від держави, зокрема в сфері адміністративних та фінансових рішень, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і поглибити тиск на Росію.

"Провів Ставку. Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу", – написав Зеленський у Телеграмі у п’ятницю.

За словами президента, "говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну".

Він зазначив, що насамперед це стосується українських дронів усіх типів, НРК, ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки. "Ця сьогоднішня наша розмова за участі виробників зброї була продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міністерства оборони протягом попередніх тижнів", – сказав Зеленський.

За підсумками Ставки президент доручив МЗС України та Міністерству оборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво. "Очікую конкретних результатів – домовленостей із партнерами. Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення", – наголосив Зеленський.

Також президент зупинився на "виконанні плану українських далекобійних санкцій".

"Друге: виконання плану українських далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності показало, що обмеження російської здатності воювати напряму залежить від поширення на російські соціальні групи відчуття, що війна прямо впливає на повсякдення. Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну", – наголосив Зеленський.