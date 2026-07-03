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Свириденко: У 2026 році поріг з чотирьох предметів НМТ здолали 85,1% учасників основної сесії

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Свириденко: У 2026 році поріг з чотирьох предметів НМТ здолали 85,1% учасників основної сесії
Фото: Урядовий портал

У 2026 році поріг з чотирьох предметів Національного мультипредметного тесту здолали 275 934 учасники (85,1% від тих, хто взяв участь в основній сесії), максимальний результат – 200 балів – з одного предмета отримав 3 671 учасник, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"У 2026 році поріг з чотирьох предметів НМТ здолали 275 934 учасники (85,1% від тих, хто взяв участь в основній сесії). Цей показник – сталий упродовж останніх трьох років. Максимальний результат – 200 балів – з одного предмета отримав 3 671 учасник, теж більше ніж торік. Одразу з двох предметів на 200 балів склали тест 259 випускників, із трьох – 28, а найвищий бал з усіх чотирьох предметів здобули два учасники", – написала вона у Телеграмі.

Прем’єрка зазначила, що цього року є суттєве зростання кількості тих, хто взяв участь у НМТ. Загалом це 324 284 українці, з них 95% складали тест в Україні, решта – за кордоном.

Свириденко обговорила результати цьогорічного НМТ та всі обставини його проведення з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим. "Попри повітряні тривоги, потребу гарантувати безпеку учасників і організаторів та проведення тестування в різних країнах світу, система в цілому продемонструвала стійкість", – додала очільниця уряду.

#нмт #бали #свириденко
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