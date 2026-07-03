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Платформа "Додому" працює менше тижня, її вже відвідали понад 10 тис українців – Улютін

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Платформа "Додому" працює менше тижня, її вже відвідали понад 10 тис українців – Улютін
Фото: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін бачить одним із основних завдань держави у забезпеченні повернення 5,7 млн українців з-за кордону, під час презентації цифрової платформи "Додому" у Києві у п’ятницю.

"Зараз за межами України перебувають близько 5,7 млн наших громадян, із яких 4,4 млн перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. І нам потрібно їх повернути, але підхід залишається незмінним: повернення має бути добровільним, безпечним і проінформованим", – сказав міністр на презентації цифрової платформи "Додому" у Києві у п’ятницю

На думку міністра, цифрова платформа "Додому", яка має інформацію про наявність житла, роботи та інших зручностей від 111 громад в Україні, зможе забезпечити людям можливість ухвалювати рішення про повернення.

"Хоча платформа працює менше тижня, її вже відвідали понад 10 тис українців із більш ніж 10 країн. Що підтверджує бажання наших співвітчизників зберігати зв’язок з Україною та її громадами", – сказав Улютін.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України запустило у тестовому режимі цифрову платформу "Додому", призначену для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення в Україну. Платформа містить інформацію про громади, державні сервіси, працевлаштування, навчання, соціальну підтримку, а також допомагає сформувати персональний план повернення.

Платформу "Додому" розроблено в межах проєкту YOUA – "Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України", який реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.

#улютін #повернення_українців #додому
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