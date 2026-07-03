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Генштаб: ЗСУ уразили залізничний міст, станцію РЕБ та підрозділ радіоелектронної розвідки на ТОТ Криму

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Генштаб: ЗСУ уразили залізничний міст, станцію РЕБ та підрозділ радіоелектронної розвідки на ТОТ Криму
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження в ніч проти 3 липня кількох об’єктів ворога на ТОТ Криму – залізничного мосту через Красногвардійський канал, станцію РЕБ в районі Артемівки та підрозділу радіоелектронної розвідки у Севастополі.

"В ніч на 3 липня в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського на ТОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у п’ятницю.

Зазначається, що цей міст окупанти використовують для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (АР Крим) та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Окрім того, уражено пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області та командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.

Повідомляється також, що за результатами оцінки додаткових даних підтверджено руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026 року трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.

#генштаб_зсу #ураження #крим #міст
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