Кабмін розгляне постанову для проведення архітектурного конкурсу на пам'ятник Мазепі в Києві – ОП

Кабінет міністрів України має розглянути постанову, яка дасть змогу провести архітектурний конкурс проєктів пам’ятника гетьману Івану Мазепі в Києві, а також громадські слухання і круглі столи щодо його встановлення, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідне рішення ухвалили під час першої наради щодо реалізації ініціативи президента України зі встановлення пам’ятника Івану Мазепі, яка відбулася під головуванням керівника Офісу президента Кирила Буданова.

У нараді також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури Тетяна Бережна, мер Києва Віталій Кличко, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, представники Київської міської державної адміністрації та Міністерства культури.

Як повідомляє пресслужба президента, після ухвалення урядової постанови конкурс проєктів буде організовано спільно з Національною спілкою архітекторів України. Верховна Рада, уряд, Офіс президента та місцева влада спільно опрацюють організаційно-технічні питання реалізації проєкту.

Під час наради учасники також обговорили пропозиції щодо облаштування громадського простору та інфраструктури, які мають відповідати історичній ролі гетьмана Івана Мазепи. Монумент планують встановити на початку бульвару Тараса Шевченка в центрі Києва.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у День Конституції ініціював встановлення пам’ятника Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка.

"Безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник у столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує – існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений: там, де Ленін упав, міцно стоятиме Мазепа", – сказав президент.