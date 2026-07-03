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Щонайменше одна поранена через удари КАБ на Сумщині – ОВА

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Щонайменше одна поранена через удари КАБ на Сумщині – ОВА

Щонайменше одна людина дістала поранень через удари російськими авіабомбами у Сумському районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог вдарив керованими авіабомбами по території Сумської громади. Пошкоджені приватні житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. На цю хвилину до лікарні доставили поранену літню жінку. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", – написав він у Телеграм.

За його словами, усі масштаби чергової атаки РФ наразі з’ясовуються.

#атаки_рф #сумщина
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