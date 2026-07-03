Повідомлено про підозру російському генералу, який командував атакою "Іскандерів" по Краматорську у червні 2023 р.

Служба безпеки України (СБУ) та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував атакою "Іскандерів" по Краматорську (Донецька обл.) у червні 2023 року, повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки та прокуратура зібрали доказову базу на російського генерал-полковника Сергія Кузовльова – колишнього командувача південного військового округу рф, який організував удар по Краматорську на Донеччині у червні 2023 року", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що в той день окупанти атакували прифронтове місто двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території Ростовської області. Унаслідок ворожої атаки загинуло 13 цивільних мешканців, ще 56 – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім цього, було зруйновано заклад харчування, пошкоджено понад 120 приватних осель, 4 навчальні заклади та більше десяти транспортних засобів.

Як з’ясувало розслідування, для наведення удару ворог використав інформацію від завербованого місцевого жителя. За матеріалами СБУ зрадника вже засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському генералу Кузовльову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством). Тривають комплексні заходи, щоб притягнути воєнного злочинця до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.