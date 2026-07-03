Поліція провела обшук у квартирі українки Березовської у Німеччині – ЗМІ

Спецпідрозділи поліції провели обшук у квартирі українки Анастасії Березовської, яку розшукують у зв’язку з вибухом у Монако, пише німецький Der Spiegel.

"Згідно з попередніми висновками та результатами розслідування, проведеного правоохоронними органами Монако, було виявлено зв’язки з Гессеном", – цитують у виданні спільну заяву Генеральної прокуратури, прокуратури Франкфурта-на-Майні та Кримінального управління землі Гессен.

Окрім квартири, було також обшукано та вилучено автомобіль, яким користувалася жінка. Докази було передано органам влади Монако.

За даними Інтерполу, розшукуваною жінкою є Анастасія Березовськака, яка народилася в 1987 році в Україні та походить зі східноукраїнської Луганської області та, як стверджується, у березні 2022 року, після початку російського вторгнення, в’їхала до Німеччини як біженка від війни. Згодом вона, як стверджується, принаймні деякий час проживала у тимчасовому притулку в Гессені.

Згідно з результатами розслідування французьких органів безпеки, 39-річна жінка має досвід полювання та, ймовірно, доступ до легальної зброї. Останнім часом вона, судячи з усього, була зареєстрована в Гофхаймі-на-Таунусі.

Слідчі припускають, що підозрювана діяла не сама. Тим часом вони затримали двох чоловіків. Однак, оскільки вони, ймовірно, не брали активної участі у скоєнні злочину, їх відпустили.

Як повідомлялось, Інтерпол оголосив 39-річну громадянку України Анастасію Березовську у розшук як підозрювану в організації вибуху у понеділок в Монако, внаслідок якого олігарх українського походження Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син отримали серйозні поранення.

Єрмолаєв проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за підприємницьку діяльність в окупованому Криму.