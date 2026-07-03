Суд застосував запобіжний захід до нардепа Тищенка у справі про "кол-центри" – 10 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави стосовно народного депутата України Миколи Тищенка, якого звинувачують у вимаганні хабаря за "кришування" незаконного кол-центру, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до чинного народного депутата України. Його викрили на проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. Заслухавши доводи сторін, суд застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави", – йдеться у повідомленні САП у Телеграм-каналі у п’ятницю.

В повідомленні не вказується ім’я нардепа, проте наводяться деталі справи. Судячи з них мовиться про Миколу Тищенка. Встановлено, що в серпні 2023 року народний депутат попросив $1 млн у громадянина, якого вважав одним з організаторів мережі кол-центрів. Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів. Проте гроші за ці послуги він так і не отримав. Також з’ясувалося, що депутат легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування коштів, укладений із колишньою дружиною. Доведено, що жінка не мала законних доходів для такого подарунка, а фактичної передачі грошей не відбулося. Щоб остаточно легалізувати незаконні прибутки, депутат офіційно вніс недостовірні відомості про цей "подарунок" до своєї щорічної декларації.

За рішенням суду на підозрюваного також покладені такі процесуальні обов’язки: прибувати до детективів, прокурорів та суду; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Як повідомили у САП, дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Слідство триває.