У Дарницькому районі Києва завершені пошукові роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомила ДСНС.

"Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей", – йдеться у дописі в телеграм-каналі.

Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки.

На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.

За даними столичної влади внаслідок наймасованішої атаки РФ на Київ 30 людей загинуло, 92 – постраждали.

3 липня в Києві оголошений День жалоби.