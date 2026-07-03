Російський дрон поцілив в АЗС у Харкові, є постраждалі

Російський дрон влучив в автозаправну станцію в Київському районі Харкова, є попередня інформація про постраждалих
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.
Російський дрон влучив в автозаправну станцію в Київському районі Харкова, є попередня інформація про постраждалих
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.
Служба безпеки України (СБУ) повідомляє про успішний удар безпілотниками по військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське" в тимчасово окупованому Кри…
Унаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника на житловий сектор міста Лозова Харківської області постраждали шестеро людей, серед яких тр…
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрінуться у Варшаві у п'ятницю. Цю інфор…
Кількість загиблих у Роменській громаді Сумської області внаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника по багатоквартирному житловому буди…
У Києві кількість загиблих зросла до 30 людей, повідомила вранці п'ятниці Державна служба України з надзвичайних ситуацій. "Київ: вилучено ще 3 ті…
У лікарні помер ще один постраждалий, який дістав важкі поранення під час російського обстрілу, внаслідок чого кількість загиблих зросла до 27 осіб, …