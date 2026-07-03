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Російський дрон поцілив в АЗС у Харкові, є постраждалі

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Російський дрон поцілив в АЗС у Харкові, є постраждалі

Російський дрон влучив в автозаправну станцію в Київському районі Харкова, є попередня інформація про постраждалих

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.

#харків #атаки_рф
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