ДБР висунуло визволеному з полону "азовцю", через якого загинув начальник медслужби, підозру в співпраці з окупантами

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, який, за даними слідства, під час перебування в російському полоні співпрацював з адміністрацією колонії та представниками спецслужб РФ, передаючи інформацію про інших українських військовополонених, що, зокрема, призвело до смерті начальника медичної служби "Азову".

"Після потрапляння в полон у 2022 році військовослужбовець добровільно висловив бажання вступити до ПВК "Вагнер", яка воювала на боці держави-агресора проти України. Реалізувати цей намір він не встиг, оскільки був повернутий в Україну під час обміну військовополоненими", – повідомляється на сайті ДБР.

У відомстві стверджують, що, намагаючись отримати поблажливе ставлення з боку адміністрації колонії, підозрюваний передавав окупантам інформацію про українських військовополонених, зокрема про начальника медичної служби "Азову". "Після цього до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катування та інші форми жорстокого поводження, що зрештою призвело до його смерті", – йдеться в повідомленні.

Підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, показання українських військовослужбовців, звільнених із російського полону, які перебували разом із підозрюваним в одній колонії. "Їхні свідчення підтверджуються результатами слідчих дій та експертних досліджень", – наголошують в ДБР.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 431 (вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого ставлення до себе з боку ворога); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пособництво у катуванні); ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 (замах на колабораційну діяльність) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.