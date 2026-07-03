Розширена зона евакуації цивільного населення з громад трьох районів Харківської області – Синєгубов

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів з урахуванням можливого загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Закликаю мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися. Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Наше головне завдання – зберегти життя і здоров’я громадян. Особливу увагу приділяємо родинам з дітьми та маломобільним людям", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

З його словами, в Шевченківській громаді Куп’янського району запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту (Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове). У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з селищ Улянівка та Зарічне, сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги. У Дергачівській громаді Харківського району обов’язкову евакуацію та обов’язкову евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.