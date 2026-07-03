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Новий навчальний рік 2026/27 триватиме з 1 вересня до 30 червня – Свириденко

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Новий навчальний рік 2026/27 триватиме з 1 вересня до 30 червня – Свириденко
Фото: https://mon.gov.ua

Новий навчальний рік 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану розпочнеться традиційно 1 вересня, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.

"Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах", – пояснила прем’єр.

#навчальний_рік #свириденко #школа
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