Новий навчальний рік 2026/27 триватиме з 1 вересня до 30 червня – Свириденко

Новий навчальний рік 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану розпочнеться традиційно 1 вересня, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.

"Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах", – пояснила прем’єр.