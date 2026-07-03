Внаслідок обстрілів Донеччини за добу четверо людей загинули і 15 поранені

Четверо мирних жителів загинули і ще 15 дістали поранень у Донецькій області внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби, загалом зафіксовано 30 обстрілів населених пунктів регіону, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

За його словами, найбільших руйнувань та жертв зазнав Краматорський район. Зокрема, у Слов’янську дві людини загинули і дві поранені, пошкоджено дев’ять приватних будинків, три багатоповерхівки та три автомобілі. У Дружківці одна людина загинула і три поранені, пошкоджено дев’ять приватних будинків. Також по одній людині поранено в Адамівці Святогірської громади та у Святогорівці Добропільської громади Покровського району. Крім того, зафіксовано пошкодження житлового фонду у Білозерському, Райгородку та Веселій Горі.

Очільник ОВА уточнив дані щодо Олександрівки, по якій напередодні ввечері росіяни випустили 7 авіабомб: у селищі одна людина загинула і шість поранені, три будинки зруйновано вщент, пошкоджено 56 приватних будинків, дві багатоповерхівки, п’ять адмінбудівель і крамницю.

Як повідомила тимчасова виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух у Facebook в п’ятницю, під обстріл в Олександрівці потрапив місцевий центр обслуговування платників Краматорської ДПІ. У будівлі пошкоджено технічні приміщення та вибито вікна, проте співробітники та відвідувачі не постраждали. Центр продовжить роботу і надаватиме послуги у пристосованих приміщеннях.

Філашкін також зазначив, що з лінії фронту за добу евакуйовано 451 людину, зокрема 111 дітей.