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У Києві та області застосовані аварійні відключення е/е – ДТЕК та "Укренерго"

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У Києві та області застосовані аварійні відключення е/е – ДТЕК та "Укренерго"

У Києві та області застосовані аварійні відключення світла, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Вайбер.

Перед цим про аварійні відключення в Києві повідомила НЕК "Укренерго" в своєму розділі в ресурсі "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, "Укренерго" застосовувала обмеження е/е 30 червня-1 липня у вечірні години через дефіцит потужності внаслідок обстрілів РФ на тлі аномальної спеки. Потім відмовилася від відключень.

#дтек #відключення_світла #укренерго #київщина
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