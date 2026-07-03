У Києві та області застосовані аварійні відключення е/е – ДТЕК та "Укренерго"

У Києві та області застосовані аварійні відключення світла, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Вайбер.

Перед цим про аварійні відключення в Києві повідомила НЕК "Укренерго" в своєму розділі в ресурсі "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, "Укренерго" застосовувала обмеження е/е 30 червня-1 липня у вечірні години через дефіцит потужності внаслідок обстрілів РФ на тлі аномальної спеки. Потім відмовилася від відключень.