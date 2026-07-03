Результати основних сесій НМТ-2026 опубліковані в персональних кабінетах учасників

Всі, хто брав участь в основних сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) у поточному 2026 році, отримали свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів у персональних кабінетах у п’ятницю, повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Нагадаємо, що сертифікат учасника НМТ також доступний у персональному кабінеті. Крім того, учасники та учасниці мають змогу завантажити картки результатів за предметами", – йдеться в повідомленні.

Усього у 2026 році було проведено 17 основних сесій НМТ. Для кожної з них уклали унікальну добірку тестових завдань.

Повідомляється, що протягом дня УЦОЯО передасть результати основних сесій НМТ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

З 3 липня також є змога замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи) для подачі до закордонного закладу освіти. Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які тривали до 25 червня.

У 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.