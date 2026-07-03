Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Результати основних сесій НМТ-2026 опубліковані в персональних кабінетах учасників

1 хв читати
Додати як джерело
Результати основних сесій НМТ-2026 опубліковані в персональних кабінетах учасників

Всі, хто брав участь в основних сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) у поточному 2026 році, отримали свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів у персональних кабінетах у п’ятницю, повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Нагадаємо, що сертифікат учасника НМТ також доступний у персональному кабінеті. Крім того, учасники та учасниці мають змогу завантажити картки результатів за предметами", – йдеться в повідомленні.

Усього у 2026 році було проведено 17 основних сесій НМТ. Для кожної з них уклали унікальну добірку тестових завдань.

Повідомляється, що протягом дня УЦОЯО передасть результати основних сесій НМТ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

З 3 липня також є змога замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи) для подачі до закордонного закладу освіти. Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які тривали до 25 червня.

У 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

#уцояо #нмт #персональні_кабінети
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Шестеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Лозову – ДСНС

Шестеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Лозову – ДСНС

Унаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника на житловий сектор міста Лозова Харківської області постраждали шестеро людей, серед яких тр…

Читати
Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА

Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА

Кількість загиблих у Роменській громаді Сумської області внаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника по багатоквартирному житловому буди…

Читати