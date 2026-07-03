Кошти для батьків першокласників зарахують на Дія‑карту наприкінці липня – міністр соцполітики

Кошти за державною програмою підтримки батьків першокласників будуть зараховані на універсальну дія-карту наприкінці липня – на початку серпня, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Наш орієнтир – щоб ми зарахували кошти наприкінці липня – на початку серпня. Таким чином сім’ї зможуть отримати ці кошти влітку й підготувати дітей до першого класу", – сказав Улютін під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

Він зазначив, що наразі триває зарахування першокласників до школи, і Міністерство освіти передасть Міністерству соціальної політики цифровими каналами перші дані про цю категорію учнів після 10 липня.

За словами міністра, після цієї дати батьки першокласників, які вже визначили школу для дитини, отримають пуш‑повідомлення про можливість подати заявку на отримання коштів.

Улютін також повідомив, що кошти будуть зараховані на універсальну дію-карту, над якою його міністерство спільно з Міністерством цифрової трансформації вже завершило роботу.

"Батьки першокласників зможуть отримати цю карту. Кошти буде зараховано одразу після подання заявки", – зазначив він.