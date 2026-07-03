Укргідрометцентр попереджає про шквали та град в суботу, в деяких областях значні дощі

В суботу, 4 липня, по всій Україні крім західних, Житомирської та Вінницької областей очікується погіршення погодних умов, попереджає Укргідрометцентр.

"4 липня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, грози, вдень у східних та південно-східних областях місцями град та шквали 15-20 м/с; у Сумській, Полтавській, вночі і в Черкаській, вдень і у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.