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Укргідрометцентр попереджає про шквали та град в суботу, в деяких областях значні дощі

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Укргідрометцентр попереджає про шквали та град в суботу, в деяких областях значні дощі

В суботу, 4 липня, по всій Україні крім західних, Житомирської та Вінницької областей очікується погіршення погодних умов, попереджає Укргідрометцентр.

"4 липня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, грози, вдень у східних та південно-східних областях місцями град та шквали 15-20 м/с; у Сумській, Полтавській, вночі і в Черкаській, вдень і у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

#попередження #укргідрометцентр
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