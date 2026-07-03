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Зеленський відзначив державними нагородами воїнів армійської авіації

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Президент України Володимир Зеленський у День армійської авіації ЗСУ відзначив державними нагородами воїнів та подякував за внесок в оборону.

"На рахунку нашої армійської авіації вже тисячі дуже важливих бойових місій. Щоночі збиття шахедів та інших російських дронів. І це буквально постійний, щодобовий порятунок життя людей в наших містах, в наших селах. Також на рахунку армійської авіації незмінно фахові, часто героїчні операції на підтримку нашої армії на фронті, вогневе ураження ворога, евакуація поранених", – сказав Зеленський на церемонії нагородження.

Він подякував воїнам армійської авіації за оборону України, зокрема, Києва та Харкова, і додав, що підрозділи армійської авіації були активно задіяні після 2014 року у пераціях для захисту України і українців.

"Ми пам’ятаємо, що до війни наші армійські вертолітні підрозділи виконували миротворчі та гуманітарні завдання в країнах, які цього потребували, та в місіях ООН", – зазначив президент.

Він висловив впевненість, що після цієї війни українська армійська авіація буде "так само одним з гарантів безпеки для наших друзів, для наших партнерів", і буде використовувати досвід, здобутий в цій війні для того, щоб мир панував.

Також Зеленський попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять воїнів, хто віддав своє життя заради збереження державності, суверенітету і збереження незалежної України.

#армійська_авіація #нагородження
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