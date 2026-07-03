Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Україні на вихідних очікуються дощі і грози, місцями шквали

1 хв читати
Додати як джерело
В Україні на вихідних очікуються дощі і грози, місцями шквали
Фото: Pixabay

В суботу, 4 липня, вночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень в Україні, крім південного заходу, помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°. На півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 26-31°.

В Києві вночі дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 4 липня в Києві була зафіксована в 1938 році і склала 34,4° тепла, найнижча вночі – 8,8° вище нуля в 1892 році.

В неділю, 5 липня, вночі на північному заході, сході країни, в Криму та Приазов’ї, вдень у північних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°. Вдень 21-26°, на півдні країни 24-29°.

В Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

#вихідні #прогноз_погоди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Шестеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Лозову – ДСНС

Шестеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Лозову – ДСНС

Унаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника на житловий сектор міста Лозова Харківської області постраждали шестеро людей, серед яких тр…

Читати
Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА

Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА

Кількість загиблих у Роменській громаді Сумської області внаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника по багатоквартирному житловому буди…

Читати