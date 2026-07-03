Петиція про заборону використання в Києві бетонних півсфер та заміну їх на стовпчики не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити використання бетонних півсфер на вулицях столиці та заміну їх на обмежувачі руху у вигляді стовпчиків не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 4 травня і станом на 3 липня петиція набрала лише 1,7 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці Києва, звертаємося з вимогою переглянути підходи до благоустрою міста, а саме – відмовитися від використання бетонних півсфер як основного засобу обмеження руху та паркування на тротуарах і в пішохідних зонах. На сьогодні цей елемент міського середовища є морально застарілим, неефективним та небезпечним", – йшлося у петиції.

На думку автора петиції, основними проблемами використання бетонних півсфер є: ненадійність та хаотичність, висока травматичність, естетична непривабливість і бар’єр для маломобільних груп.

У зв’язку з цим він вимагав: демонтувати надлишкову кількість бетонних напівсфер на вулицях Києва, насамперед розташованих на транзитних шляхах пішоходів; замінити півсфери у місцях, де обмеження руху є критично необхідним, на стандартні металеві стовпчики.