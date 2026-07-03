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Петиція про заборону використання в Києві бетонних півсфер та заміну їх на стовпчики не набрала необхідних голосів

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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити використання бетонних півсфер на вулицях столиці та заміну їх на обмежувачі руху у вигляді стовпчиків не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 4 травня і станом на 3 липня петиція набрала лише 1,7 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці Києва, звертаємося з вимогою переглянути підходи до благоустрою міста, а саме – відмовитися від використання бетонних півсфер як основного засобу обмеження руху та паркування на тротуарах і в пішохідних зонах. На сьогодні цей елемент міського середовища є морально застарілим, неефективним та небезпечним", – йшлося у петиції.

На думку автора петиції, основними проблемами використання бетонних півсфер є: ненадійність та хаотичність, висока травматичність, естетична непривабливість і бар’єр для маломобільних груп.

У зв’язку з цим він вимагав: демонтувати надлишкову кількість бетонних напівсфер на вулицях Києва, насамперед розташованих на транзитних шляхах пішоходів; замінити півсфери у місцях, де обмеження руху є критично необхідним, на стандартні металеві стовпчики.

#півсфери_стовпчики #петиція
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