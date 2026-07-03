СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі "Саки" в окупованому Криму

Служба безпеки України (СБУ) повідомляє про успішний удар безпілотниками по військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму, при чому по аеродрому "Саки" це другий удар на поточному тижні.

"На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків… На військовому аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари, в яких зберігалися БпЛА "Шахед" та авіаційне обладнання", – повідомляється на сайті спецслужби в п’ятницю.

Обидва аеродроми є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму, звідки регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

"Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України", ‒ наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Про попередній удар повідомлялося 1 липня. Тоді у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

В СБУ зазначили, що удар було завдано у межах оголошеної президентом України Володимиром Зеленським 40-денної операції впливу на РФ з метою примусу держави-агресора до миру.