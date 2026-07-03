Українку Анастасію Березовську підозрюють у замаху на підсанкційного олігарха Єрмолаєва в Монако

Інтерпол оголосив 39-річну громадянку України Анастасію Березовську у розшук як підозрювану в організації вибуху в Монако, внаслідок якого український олігарх Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син отримали серйозні поранення, повідомляє BFMTV.

"Згідно з червоним оголошенням, опублікованим Інтерполом у п’ятницю, підозрюваною є Анастасія Березовська, 39-річна громадянка України. Вона брюнетка та має татуювання, "можливо, змія", на правій руці, яке тягнеться від плеча до ліктя, уточнюється в оголошенні, в якому зазначається, що підозрювана розмовляє німецькою мовою", – йдеться в повідомленні.

За словами власного джерела BFMTV, жінку знайшли в Німеччині після того, як по всій Європі розпочалися її пошуки. Згідно з внутрішньою службовою запискою поліції Монако, "ця особа, ймовірно, маскується таким чином, що виглядає як чоловік".

Записи з камер спостереження підозрюваної поширюються в соціальних мережах. Підозрювану розшукують за "замах на вбивство", "закладення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром" та "злочинну змову", продовжується в оголошенні.

Вважається, що підозрювана заклала бомбу біля підніжжя будівлі, розташованої між бульваром Італії та вулицею Преподобного Отця Луї Фролла в Монако, біля кордону з Францією. Вона вибухнула близько 21:00 у понеділок, коли Єрмолаєв, його син та супутниця увійшли до вестибюля. Усіх трьох постраждалих терміново доставили до лікарні. Станом на середу Єрмолаєв вже не був у критичному стані, але жінці ампутували обидві ноги. Офіційна дружина підприємця не дістала поранення, вона перебувала в іншому місці.

Пізніше державний міністр Монако Крістоф Мірман повідомив, що підозрюваний у вибуху залишив князівство і попрямував до Франції.

Єрмолаєв проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за свою підприємницьку діяльність в окупованому Криму.