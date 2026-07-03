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Кушнер та Віткофф підтримують постійний зв'язок з Україною та Росією – ЗМІ

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Кушнер та Віткофф підтримують постійний зв'язок з Україною та Росією – ЗМІ

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер майже щодня підтримували зв’язок з українськими та російськими посадовцями, повідомляє The New York Times з посиланням на чиновника, який побажав лишитися анонімним.

Відзначається також, що відбувалися особисті зустрічі, про які не повідомлялося.

"Чиновник додав, що пан Кушнер і пан Віткофф готові поїхати до Росії та України, якщо з’явиться щось нове для обговорення, але вони не поїдуть "лише для фотосесії", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що останній раз, про який відомо, коли російські та українські чиновники зустрілися віч-на-віч, відбувся у Швейцарії в лютому у присутності Віткоффа та Кушнера. Протягом наступних місяців увага представників адміністрації Трампа була повністю зосереджена на війні в Ірані, навіть попри ескалацію бойових дій між Росією та Україною.

#кушнер #віткофф
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