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Уряд відсторонив голову Держлісагентства Смаля на час здійснення дисциплінарного провадження

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Уряд відсторонив голову Держлісагентства Смаля на час здійснення дисциплінарного провадження

Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження стосовно голови Державного агентства лісових ресурсів Віктора Смаля та відсторонив його від посади на час цього провадження.

"Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 8 серпня 2026 року та про результати поінформувати Кабінет міністрів", – йдеться у розпорядженнях №637-638 Кабінету міністрів від 1 липня, які оприлюднені на урядовому порталі.

Додаткова інформація про причину дисциплінарного провадження у них відсутня.

Іншим розпорядженням №639 в цей день Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держлісагентства на Володимира Бучка – першого заступника голови агентства.

Смаль очолює Держлісагентство з грудня 2023 року, а Бучко був призначений його першим заступником з 7 лютого 2025 року.

Згідно біографічної довідки на сайті відомства, у 2006-2010 роках Бучко працював в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди), з квітня по вересень 2010 року – в Міністерстві аграрної політики, а потім знову в Мінприроди, Міністерстві енергетики та захисту довкілля, Міністерстві інфраструктури та Державній службі геології та надр України.

#відсторонення #держлісагентство #смаль
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