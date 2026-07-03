ДБР викрило посадовців міграційної служби, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань викрили начальника та головного спеціаліста одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

"Слідство встановило, що посадовці виготовляли для чоловіків фіктивні документи, за якими ті ставали іноземцями, які нібито підлягають примусовому видворенню з України. Для цього вони підробляли службові документи, вносили неправдиві відомості до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та створювали облікові записи неіснуючих іноземців. Надалі ці документи мали використовуватися для безперешкодного перетину державного кордону", – повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, було задокументовано випадок із двома братами з Дніпра. Для них посадовці оформили фіктивні документи, за якими чоловіки отримали нові імена та стали громадянами Азербайджану, щодо яких нібито ухвалили рішення про примусове видворення з України. Жодних законних підстав для цього не існувало.

За оперативними даними, за такі махінації з кожної людини посадовці отримували $10 тис.

Майже рік брати користувалися підробленими документами та планували виїзд за кордон.

Наразі одного з них мобілізовано до лав Сил оборони України.

Начальнику відділу та головному спеціалісту міграційної служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах).

Санкції статей передбачають до 7 років позбавлення волі.

Також слідчі встановлюють інших учасників схеми та кількість осіб, які могли скористатися її послугами.