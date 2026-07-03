Мінкультури оновило критерії отримання критичності для підприємств у сфері культури і інформсфері

Міністерство культури України оновило критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері.

Згідно з наказом №711 від 30 червня, підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

Зокрема, для підприємства, установи, організації, що провадять діяльність в інформаційній сфері передбачені наступні критерії: статус національного; забезпечення щомісяця виробництва патріотичних та суспільно важливих аудіовізуальних творів для телеканалів або їх трансляцію на інформаційному марафоні "Єдині новини"; бути суб’єктами у сферах: парламентського мовлення, аудіовізуальних медіа-сервісів іномовлення, суспільних аудіовізуальних медіа-сервісів; здійснення функцій із забезпечення діяльності іноземних медіа (мають із ними відповідні угоди про співпрацю, а їх працівник (працівники) на день звернення має (мають) чинну акредитацію, що надається уповноваженим підрозділом (особою) Збройних сил); забезпечення виготовлення офіційних друкованих видань президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного суду, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що видаються з метою офіційного опублікування нормативно-правових актів і рішень цих органів та інформації, які підлягають обов’язковому оприлюдненню в установленому порядку; бути провайдером аудіовізуальних сервісів, що діють на підставі реєстрації суб’єкта у сфері медіа, та мають не менше ніж 50% програм мовлення вітчизняного виробництва в загальній кількості програм.

Також серед критеріїв: належати до сфери управління Мінкультури; бути внесеним як виготовлювачі видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, та забезпечують виготовлення шкільних підручників на замовлення видавців; здійснення діяльності (надання послуг) з дослідження телевізійної аудиторії з використанням власної ТВ панелі; бути суб’єктом у сфері друкованих медіа, залученим до проведення інформаційних кампаній на території областей, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ; забезпечувати виготовлення (створення) проєктів та творів в рамках реалізації ініціативи "Тисячовесна", та виконують роботи або надають послуги на підставі договорів вартістю не менше 100 тис. грн (рішення про встановлення статусу критично важливих для галузі національної економіки за цим критерієм приймається на строк виконання робіт, надання послуг, але не більше, ніж 12 місяців).

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://mincult.gov.ua/wp-content/uploads/2026/06/kryteriyi-krytychnosti-inform-sfera-red-29.06.2026-yur-1.pdf

Для підприємства, установи, організації, що провадять діяльність в сфері культури передбачені наступні критерії: мати статус національного; належати до сфери управління Мінкультури та Держкіно; формувати та зберігати державну частину Музейного фонду України; зберігати бібліотечний фонд, як складову Державного бібліотечного фонду України, або фонд Державного архіву друку; провадити діяльність у сфері кінематографії і впродовж попереднього календарного року реалізувати не менше 500 кінопоказів у не менш ніж 10 областях України, з яких не менше 20% становили некомерційні покази для військовослужбовців, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб тощо; здійснювати виробництво національного фільму за рахунок коштів державного бюджету; розробляти та створювати інноваційну продукцію, концептуальні рішення і технології для сфери кінематографії, унікальність яких підтверджується охоронним документом (патентом, свідоцтвом тощо); впродовж року, що передує даті подання звернення, забезпечувати виробництво розгорнутих (адаптованих) субтитрів для осіб з порушеннями слуху та/або аудіоописів (звукоописів), виконаних українською мовою, які призначені для перегляду фільмів особами з порушенням зору та для осіб з порушенням слуху, для не менше 30 повнометражних фільмів.

Також серед критеріїв необхідність впродовж останніх 12 місяців до дати подання звернення забезпечувати реалізацію не менше 2 всеукраїнських (не менше 10 областей України) культурно-мистецьких проєктів та/або культурно- мистецьких проєктів, що були проведені за кордоном, основною метою яких була популяризація національного культурного та креативного продукту України, а також провели не менше 3 культурно-мистецьких проектів для військовослужбовців та ветеранів війни. Такі підприємства мають бути зареєстрованим на території України та проводити свою діяльність не менше трьох років.

Зазначається, що дія цього пункту не поширюється на культурно-мистецькі проекти, які проводяться лише у форматі онлайн або мають приватний, комерційний чи корпоративний (без вільного доступу або продажі квитків) характер для розважального обслуговування.

Крім того, до критичних можуть відносити підприємства, що провадять основну діяльність за КВЕД 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, провадять основну діяльність не менше 3 років та які впродовж двох років, що передують даті подання звернення, виконали одну з таких умов: виробили не менше 1 національного повнометражного фільму або не менше 4 національних короткометражних фільмів; забезпечили розповсюдження в сукупності не менше 6 національних повнометражних фільмів на території України (не менше 10 областей України) та/або за кордоном; забезпечили проведення не менше 4 закордонних культурно-мистецьких заходів із демонстрацією національних фільмів з англомовною звуковою доріжкою та/або титрами мовою країни проведення заходу, спрямованих на популяризацію України у світі.

Серед іншого, критерієм стратегічності є, якщо підприємства, установи, організації, які впродовж останніх 12 місяців забезпечили реалізацію не менше двох проєктів, спрямованих на створення книжкових видань (окрім підручників), як національного креативного продукту, їх репрезентацію, промоцію (не менш як в 8 областях України та/або в 2 зарубіжних країнах) та збуту (в Україні та/або за кордоном), а також були зареєстровані на території України не пізніше 01 січня 2022 року, здійснюють основну економічну діяльність за КВЕД 58.11 "Видання книг" та внесені як видавці до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://mincult.gov.ua/wp-content/uploads/2026/06/kryteriyi-krytychnosti-kultura-red-29.06.2026-yur.pdf

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.