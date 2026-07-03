СБУ повідомляє про затримання львів'янина, який планував диверсію на оборонному підприємстві

Служба безпеки України (СБУ) запобігла спробі РФ знищити технологічний цех одного із підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) на заході країни та повідомляє про затримання у Львові російського агента, який готував підрив стратегічного об’єкта.

"Зловмисник намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. За задумом фігуранта подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві. Кіберфахівці СБУ запобігли диверсії та затримали агента після спроби здійснити пожежу в одному з цехів", – повідомляється на сайті СБУ.

За матеріалами справи, завдання окупантів виконував завербований ворогом місцевий житель, якого курували через брата, який перебуває за кордоном та співпрацює з країною-агресором.

"За вказівкою куратора з РФ агент влаштувався різноробочим на підприємство ОПК. Згодом фігурант отримав через свого брата від представника російських спецслужб покрокові вказівки щодо організації підпалу та знищення секцій із виробничими потужностями", – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, матеріали справи вже скеровано до суду. Також заочну підозру у вчиненні злочину отримав його брат, який переховується від правосуддя за кордоном. Обом поплічникам ворога загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.