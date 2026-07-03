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Україна передала партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів із російської зброї для розслідувань – Власюк

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Україна передала партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів із російської зброї для розслідувань – Власюк
Фото: Марія Колмакова

Україна передала урядам країн-партнерів сотні серійних номерів іноземних компонентів, виявлених у російських ракетах та безпілотниках, щоб допомогти встановити канали їхнього потрапляння до РФ, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Про це він сказав він під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

За словами уповноваженого президента, українська сторона систематизувала серійні номери іноземних компонентів, виявлених у російському озброєнні, та передає ці дані урядам і виробникам, щоб вони могли відстежити ланцюги постачання.

Він наголосив, що уряди та виробники можуть зробити більше для недопущення використання своєї продукції російським військово-промисловим комплексом.

Власюк також зазначив, що Росія змушена замінювати частину західних компонентів китайськими аналогами, однак сучасне російське озброєння, зокрема крилаті й балістичні ракети, досі критично залежить від іноземної електроніки.

"Практично всі сучасні російські ракети – як крилаті, так і балістичні – містять іноземні компоненти. Повністю відмовитися від них Росія наразі не може", – наголосив він.

За його словами, повністю відмовитися від імпортних комплектуючих Росія наразі не може. Також він додав, що основний шлях потрапляння санкційних компонентів до Росії – реекспорт через треті країни, насамперед держави Центральної Азії та Близького Сходу.

#партнери #іноземні #ракети #власюк #компоненти
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