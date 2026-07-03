Україна виступає за посилення вторинних санкцій і обмежень проти постачальників критичних матеріалів до РФ – Власюк

Україна наполягає на посиленні вторинних санкцій щодо компаній і країн, які сприяють реекспорту підсанкційних товарів до Росії, а також на розширенні обмежень щодо постачання критично важливих матеріалів для російського військово-промислового комплексу, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

За його словами, основним шляхом потрапляння санкційних товарів до РФ залишається реекспорт через треті країни, тому відповідальність має бути покладена не лише на держави-посередники, а й на виробників, фінансові установи та уряди країн походження товарів.

"Я вважаю, що кожен у цьому ланцюжку має зробити свою частину роботи: уряд країни-виробника, сам виробник, фінансова установа і уряд третьої країни", – сказав Власюк.

Уповноважений президента наголосив, що українська сторона очікує більше зусиль від виробників і урядів країн цих виробників.

Власюк зазначив, що Україна пропонує розширювати санкції на рідкоземельні метали, глинозему, спецхімію та інші критично важливі матеріали для російського оборонно-промислового комплексу.

За його словами, санкції вже мають практичний ефект: українська сторона фіксує затримки у виробництві окремих видів російського озброєння через дефіцит імпортної електроніки, гексогену, спецхімії, вольфраму та інших матеріалів.

Водночас, наголосив уповноважений президента, Росія все ще зберігає можливість отримувати необхідні компоненти та матеріали через схеми обходу санкцій, тому міжнародний санкційний тиск необхідно посилювати.