Китай не відреагував на передані Україною дані про використання його компонентів у російській зброї – Власюк

Китай за останні пів року не продемонстрував помітної реакції на передані Україною матеріали щодо використання китайських компонентів у російському озброєнні, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Пів року тому вони отримали файли з вичерпними серійними номерами, і за пів року реально жодної відповіді немає", – сказав Власюк під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

Водночас він зазначив, що частка китайських компонентів у російському озброєнні поступово зростає.

За його словами, нині саме Китай, США та Японія залишаються основними країнами походження іноземних комплектуючих, які виявляють у російських засобах ураження.