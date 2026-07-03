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Китай не відреагував на передані Україною дані про використання його компонентів у російській зброї – Власюк

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Китай не відреагував на передані Україною дані про використання його компонентів у російській зброї – Власюк
Фото: Марія Колмакова

Китай за останні пів року не продемонстрував помітної реакції на передані Україною матеріали щодо використання китайських компонентів у російському озброєнні, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Пів року тому вони отримали файли з вичерпними серійними номерами, і за пів року реально жодної відповіді немає", – сказав Власюк під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

Водночас він зазначив, що частка китайських компонентів у російському озброєнні поступово зростає.

За його словами, нині саме Китай, США та Японія залишаються основними країнами походження іноземних комплектуючих, які виявляють у російських засобах ураження.

#китай #озброєння #власюк #компоненти #рф
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