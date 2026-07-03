Сибіга закликав всі медіаплатформи наслідувати приклад YouTube, який видалив матеріали російського виробника дронів

Компанія-відеохостинг YouTube офіційно підтвердила, що на виконання запиту Міністерства закордонних справ України завершила глобальне видалення близько 600 відео, які просували російську особливу економічну зону Алабуга та містили контент із набору персоналу для заводу-виробника ударних дронів, повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга.

"Ці відео були опубліковані на сотнях каналів із понад 500 мільйонами підписників (загалом). Алабуга, санкціонований російський завод, який виробляє дрони для вбивства українських цивільних, не має місця на глобальних стримінгових платформах, і ми щиро вітаємо це рішення та дякуємо Google за співпрацю", – написав Сибіга в соцмережі Х у п’ятницю.

Він зазначив, що цей результат не було досягнуто урядами поодинці, і подякував коаліції людей, які не дозволити цьому пройти непоміченим, а також Кіберуправлінню Служби безпеки України.

"Робота не завершується видаленнями. Тепер ми будемо домагатися санкцій проти окремих блогерів, які прийняли оплату за просування санкціонованого виробника зброї мільйонам глядачів. Свідоме рекламування заводу, який будує дрони, що вбивають українців, – це не редакційне рішення щодо контенту. Це тягне за собою наслідки", – наголосив міністр.

Він закликав всі інші великі платформи діяти з такою ж рішучістю. "Кампанія з набору персоналу все ще намагається функціонувати на багатьох сервісах одночасно. Ми залишаємося готовими співпрацювати з будь-якою платформою, щоб зупинити вбивства українських цивільних", – написав Сибіга.