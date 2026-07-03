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В Сумах троє людей у важкому стані внаслідок повторного удару РФ по АЗС

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 В Сумах трьох людей, жінку та двох чоловіків, важко поранено внаслідок повторного удару росіян по АЗС, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Це працівники автозаправної станції. Вони перебувають у лікарні. Медики проводять операції, обстежують та надають усю необхідну допомогу. Загалом вже семеро людей звернулося по допомогу до медиків", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Він наголосив, що частина працівників автозаправних станцій уже пройшла навчання з надання домедичної допомоги.

"Розширюємо цю роботу, щоб у разі поранення люди на місці могли швидко надати першу допомогу собі, колегам і відвідувачам. Зараз формуємо групи та запускаємо організовані навчання", – додав голова ОВА, зазначивши, що знання та вміння діяти в таких критичних ситуаціях є надважливими для прифронтового регіону.

#удар_рф #азс #суми
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