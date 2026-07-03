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У Львові виявили гранату на проїжджій частині однієї з вулиць – мер

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У Львові на вул. Зеленій виявили гранату, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24. Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів", – написав Садовий в телеграм-каналі.

На місці працюють правоохоронці. Гранату вилучать і знешкодять вибухотехніки. Обставини того, як боєприпас опинився посеред дороги, з’ясовують слідчі.

Рух транспорту на цій ділянці не перекрито. Поліція здійснює регулювання та пропускає автомобілі.

Пізніше Садовий повідомив про успішне вилучення боєприпасу.

"Вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини. За попередньою інформацією, це може бути навчальна граната або граната без вибухового заряду. Наразі фахівці встановлюють, що саме це за предмет та його характеристики", – написав він в телеграм-каналі.

#львів #граната
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