Окупанти завдали удару по АЗС на трасі Дніпро – Кривий Ріг, загинула людина – облрада

Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення внаслідок чергового удару російських окупантів по автозаправній станції, цього разу на трасі між містами Дніпро та Кривий Ріг Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Це системна кампанія проти цивільної логістики прифронтових регіонів. Головна мета – не пальне, а паніка серед людей", – написав Лукашук в Телеграм у п’ятницю.

Він закликав громадян не стояти в чергах на заправках під час повітряної тривоги. "Якщо бачите сповіщення, що "шахед" або інший дрон рухається у ваш бік, не залишайтеся поруч. Шукайте укриття або від’їжджайте звідти. Особливо небезпечно бути поруч із газовими резервуарами. Заправку завжди можна перенести. Бережіть себе і своє життя", – написав Лукашук.

Як повідомлялося, лише за перші два дні липня окупанти завдали низку ударів по автозаправних станціях у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях, у червні удари завдавалися по АЗС у інших регіонах.