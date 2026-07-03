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Реформа ТЦК найближчим часом буде представлена на уряді – Міноборони

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Реформа ТЦК найближчим часом буде представлена на уряді – Міноборони

Реформа щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) готується і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду, заявив заступник міністра оборони України Василь Шкураков.

"Реформа буде. Вона готується. Найближчим часом готується представлення її на уряді", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

15 червня заступник міністра оборони України Мстислав Банік заявив, що Міністерство оборони працює над другим етапом військової реформи, – що "відбудеться скоро".

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про перший етап масштабної трансформації в Силах оборони. Так, Міністерство оборони України запустило комплексну трансформацію системи військової служби: нові контракти, чіткі терміни та підвищення грошового забезпечення.

Другий етап стосуватиметься комплексної зміни процесу рекрутингу й мобілізації.

#тцк_та_сп #реформа
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