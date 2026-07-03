Зеленський привітав українських воїнів з Днем армійської авіації і присвоїв командувачу Бардакову звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців армійської авіації Сухопутних військ України з професійним святом.

"Сьогодні день воїнів, які щодня виконують надзвичайно складну й небезпечну роботу. Вони підтримують наші підрозділи на передовій, евакуюють поранених і завдають ударів по ворогу. Сьогодні армійська авіація виконує й ще одну надзвичайно важливу місію. Модернізовані українські гелікоптери стали ефективною частиною захисту неба від російських дронів. Зараз на рахунку воїнів армійської авіації вже тисячі збиттів ворожих цілей. І це унікальний досвід України", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він подякував кожному воїну армійської авіації за службу.

Президент також підписав указ №565/2026, яким командувачу армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковнику Павлу Бардакову присвоюється військове звання бригадного генерала. Документ оприлюднений на сайті президента.