Міноборони: прийнято рішення щодо комплексної перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК

Заступник міністра оборони України Василь Шкураков анонсував комплексну перевірку Одеського та Миколаївського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Щодо телефонів: це неприпустимо. Так, ми реагуємо на ці питання. Одне з них, що порушують законне право людини. Всі випадки забирання телефонів або приниження гідності ми вивчаємо. Сьогодні вже прийнято рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК – комплексна перевірка цих двох органів", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Відповідаючи на запитання щодо Уманського ТЦК, заступник міністра зазначив, що "там також ведуться роботи".

"Сьогодні керівник ТЦК переведений на іншу роботу. Всі проблемні випадки, які виникають, ми вивчаємо", – додав Шкураков.

Окремо, за його словами, ведеться реєстр звернень від народних депутатів, а також інших організацій.

17 червня заступник міністра оборони України Мстислав Банік анонсував проведення службових перевірок в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За його словами, функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації.

"Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад – мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", – додав Банік.