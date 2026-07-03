Пошкоджено мансардний поверх CITYHOTEL Residence в Києві

Внаслідок атаки РФ вночі проти 2 липня пошкоджено мансардний поверх київського CITYHOTEL Residence (бульв. Т.Шевченка, 4), повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний менеджер готелю Марина Балацькая.

"В готелі вигорів мансардний поверх, це всі пошкодження. Гості та працівники живі та здорові. Наразі готель зачиняється та недоступний для бронувань. Дата відкриття поки невідома", – розповіла Балацькая.

CITYHOTEL Residence (раніше – "Санкт-Петербург") розташовано в історичному будинку на бульв. Т.Шевченка, 4. Реставрацію будівлі було завершено до війни девелоперською компанією "ІнтергалБуд".

Як повідомлялося, РФ в ніч на 2 липня атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Силами оборони було знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників). Масований обстріл у ніч проти 2 липня спричинив пожежі та руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури й інших споруд на 40 локаціях міста. Наразі відомо про 30 загиблих та 99 постраждалих у Києві.