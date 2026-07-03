У Києві погіршився стан атмосферного повітря, жителям рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці – КМДА

Станом на 9:30 3 липня в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації.

"За даними міської системи моніторингу, фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу). Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери", – йдеться у повідомленні.

Водночас через пожежі, спричинені ворожою атакою в ніч на 2 липня, та температурну інверсію (відсутність вітру) забруднювальні речовини в атмосфері не розсіялися. Вони накопичилися у приземному шарі повітря, що призвело до тимчасового погіршення його якості та підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток.

"Це може негативно впливати на стан здоров’я, насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних", – наголошують в КМДА.

До покращення якості повітря фахівці рекомендують зачинити вікна, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, підтримувати водний баланс та пити достатньо води та за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

Відзначається, що індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.