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У Києві 10 людей досі не виходять на зв'язок після атаки позаминулої ночі – Зеленський

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У Києві 10 людей досі не виходять на зв'язок після атаки позаминулої ночі – Зеленський
Фото: ДСНС

Десять жителів Києва не виходять на зв’язок після російських обстрілів в ніч на четвер, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно", – написав Зеленський в Телеграм.

Також, за його словами, загинуло 30 людей, майже 100 були поранені, серед них є діти.

Президент нагадав про удари окупантів по Херсону, Кривому Рогу Дніпропетровської області, Ромни Сумської області, Шевченковому Харківської області.

"Щодня й щоночі росіяни б’ють по звичайній цивільній інфраструктурі, і терор – це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою. Вдячний усім, хто вже допомагає", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, 30 жителів Києва загинули, 99 постраждали внаслідок ворожого обстрілу позаминулої ночі. У Дарницькому районі пошкоджені дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. П’ятниця, 3 липня, в Києві оголошена днем жалоби в пам’ять за жертвами атаки.

#київ #атака_рф #зниклі_безвісти
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