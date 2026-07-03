Правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину за фактом ударів по Києву та області – Кравченко

Офісом генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України розпочато досудове розслідування за фактом комбінованої російської ракетно-дронової атаки на Київ та Київську область у ніч проти 2 липня 2026 року, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Її жертвами стали 30 цивільних осіб, які просто загинули тому, що українці. Ще понад 90 зазнали різного ступеню поранення. Ні, це не випадковість. Це системний терор цивільних. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

За даними слідства, безпосередню відповідальність за організацію цієї атаки несе начальник генерального штабу збройних сил РФ – перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов. Встановлено, що атака була спланована та організована ним за попередньою змовою з вищим політичним керівництвом держави-агресора. Реалізацію злочинного задуму забезпечили підпорядковані йому командувачі та військові підрозділи.

"За нашими даними, саме Герасимов об’єднав у єдиний злочинний задум дії дальньої авіації, Чорноморського флоту, Сухопутних військ та підрозділів безпілотних систем. Це ті підрозділи, які б’ють по Україні з бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів. Вони атакують наші міста ракетами типу "Х", "Кинджал", "Калібр", "Іскандер" та ударними БПЛА", – пояснив Кравченко.

Він додав, що у межах цього кримінального провадження будуть досліджені й інші масовані ракетні та дронові атаки по території України.

"Ми встановлюємо повний ланцюг відповідальності російського командування: від тих, хто ухвалює злочинні рішення і перетворює терор проти мирних людей на державну політику, до тих, хто безпосередньо запускає дрони й ракети по українських містах. Кожна роль буде доведена і кожне ім’я – встановлене. Усі причетні відповідатимуть", – резюмував генпрокурор, підкресливши, що воєнні злочини не мають строку давності.