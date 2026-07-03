В Києві 30 загиблих та 99 травмованих внаслідок атаки в ніч на 2 липня, пошкоджені 10 житлових будинків

Кількість травмованих внаслідок російської атаки на Київ в ніч на четвер сягнула 99, загиблих 30, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п’ятницю.

"Масований обстріл у ніч проти 2 липня спричинив пожежі та руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури й інших споруд на 40 локаціях міста… Найбільше уражень – у Дарницькому районі: пошкоджені дві багатоповерхівки та 8 приватних будинків", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають будівельні конструкції на трьох локаціях. В Оболонському районі ліквідували пожежу складських будівель.

Психологи ДСНС надали допомогу 201 людині.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті ворожої атаки на столицю загинуло 30 жителів міста і 92 постраждали, з них 56 перебувають у лікарнях. Також була інформація про щонайменше 100 постраждалих.

П’ятниця, 3 липня, в Києві оголошена днем жалоби в пам’ять за жертвами атаки.