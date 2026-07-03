Сибіга: Україні потрібен унікальний досвід Японії у відновленні після катастроф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив дипломатичне турне країнами Азії, ключовим етапом якого став дводенний візит до Токіо. За 48 годин українська делегація провела 18 предметних зустрічей із керівництвом Японії, представниками бізнесу та експертних кіл, повідомив Сибіга у Facebook.

Він зазначив, що головним вектором переговорів стала трансформація ролі України на міжнародній арені – від отримувача допомоги до унікального й технологічно досвідченого безпекового партнера.

"Україна потребує унікального досвіду Японії у відновленні після катастроф – землетрусів, цунамі, ядерного інциденту, великої війни. Це і про фінансові ресурси, і про японські технології, і про залучення японських компаній у відбудову нашої країни та економіки. Натомість Японія потребує унікального досвіду України у захисті життя від сучасних безпекових загроз та ефективної оборони у сучасній технологічній війні. Тому у Токіо моя ключова пропозиція японській стороні була чіткою: новий рівень безпекового партнерства", – написав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що агресія Росії набула глобального виміру через залучення КНДР, яка постачає Москві зброю та військових в обмін на технології, фінанси та крадене українське зерно. Це створює прямі безпекові ризики для Корейського півострова та всієї Східної Азії.

"Наші переговори відбувалися орієнтовно у той час, коли по Києву летіла балістика. Більше того, російські стратегічні бомбардувальники злітали для запуску крилатих ракет по житлових будинках в українській столиці відносно недалеко від Японії – з військової бази в Амурському краї. Тож ця війна не так далеко від Японії, як може здатися, – і в прямому, і в переносному сенсі", – зазначив міністр.

Окрім переговорів, очільник МЗС відвідав Центральний госпіталь "Сетагая", де проходить протезування та реабілітацію український воїн, батько трьох дітей, поранений на Сумщині, який уже за кілька тижнів планує повернутися до строю, подякував спонсорам Центру ментального здоров’я "Хімаварі" за підтримку всеукраїнської програми під патронатом першої леді Олени Зеленської, та зустрівся з українською громадою в Токіо і нагородив відзнакою "Бурштинове серце" протоієрея ПЦУ отця Павла.

Як повідомлялося, в ході візиту української делегації до Японії було підписано угоду між Україною та Японією про Стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис. від Японської грантової допомоги JDS. Угода дозволить продовжити реалізацію стипендіального проекту JDS, зміцнення партнерства між Україною та Японією, посилення кадрового потенціалу українських інституцій та формування спільноти випускників японських університетів, здатних застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань соціального й економічного розвитку України.

Крім того, японська сторона висловила намір надати підтримку через ЮНЕСКО для відновлення Києво-Печерської Лаври після російського удару

Сторони провели широкі обговорення щодо подальшої безпекової співпраці, зокрема у сфері передових безпілотних технологій.