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РФ масово намагається вербувати українців від імені правоохоронців та змушує їх вчиняти злочини – СБУ

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РФ масово намагається вербувати українців від імені правоохоронців та змушує їх вчиняти злочини – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила спецслужби РФ на масових спробах завербувати українців, видаючи себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів України і під різними приводами змушуючи громадян готувати підпали, теракти або інші злочини.

Як повідомляється на сайті СБУ, лише протягом 2026 року спецсужба та Національна поліція викрили десятки подібних вербувальних спроб, які називають вербуванням "під чужим прапором".

"Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках – використовують різні "легенди" та підходи. Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилання фейкових повісток із "викликом на допит" до СБУ. Для переконливості у ці "документи" додають підроблені підписи високопосадовців Служби. Після цього людей починають шантажувати. Рашисти переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань", – йдеться в повідомленні.

Завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо. Іноді від потерпілих вимагають гроші: просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра нібито для "перевірки автентичності".

СБУ закликає громадян бути пильними і наголошує, що не ставить сумнівних завдань та не розсилає офіційні документи через месенджери.

"Якщо до Вас звертаються із такими пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ", – йдеться в повідомленні.

#вербування #українці #сбу #рф
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